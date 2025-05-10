Немецкий рэпер Xatar умер в 44 года

В 2009 году Xatar участвовал в ограблении грузовика с золотом на 1,7 миллиона евро, после чего сбежал в Ирак. В 2010 году его экстрадировали в Германию и посадили в тюрьму. Оттуда он записал альбом Nr. 415, который в 2012 году вошел в топ-20 чартов. Его альбом 2015 года Baba aller Babas занял первое место в Германии. В 2015 году он опубликовал автобиографию.