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В Забайкалье тушат 21 лесной пожар на площади свыше 160 тыс. га

На тушении лесных пожаров задействованы более 1,5 тыс. человек.

Источник: Аргументы и факты

В Забайкальском крае тушат 21 лесной пожар, их общая площадь достигла 163 тыс. га. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального Минприроды.

К тушению лесных пожаров привлекли более 1,5 тыс. человек и около 170 единиц техники.

«Они работают на 21 лесном пожаре на площади 163 тыс. га в Александрово-Заводском, Каларском, Карымском, Нерчинском, Тунгокоченском, Хилокском, Чернышевском, Читинском округах», — уточнили в ведомстве.

Удалось остановить распространение огня на площади 131 тыс. га.

С 23 апреля в Забайкалье из-за лесных пожаров введен режим ЧС федерального уровня.

Ранее стало известно об увольнении главы департамента по пожарной безопасности Забайкалья.