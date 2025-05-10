В Забайкалье тушат 21 лесной пожар на площади свыше 160 тыс. га

В Забайкальском крае тушат 21 лесной пожар, их общая площадь достигла 163 тыс. га. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального Минприроды.
К тушению лесных пожаров привлекли более 1,5 тыс. человек и около 170 единиц техники.
«Они работают на 21 лесном пожаре на площади 163 тыс. га в Александрово-Заводском, Каларском, Карымском, Нерчинском, Тунгокоченском, Хилокском, Чернышевском, Читинском округах», — уточнили в ведомстве.
Удалось остановить распространение огня на площади 131 тыс. га.
С 23 апреля в Забайкалье из-за лесных пожаров введен режим ЧС федерального уровня.
Ранее стало известно об увольнении главы департамента по пожарной безопасности Забайкалья.