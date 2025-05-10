«Отрицательная температурная аномалия». Белгидромет сказал, потеплеет ли в Беларуси к середине мая 2025

Белгидромет сказал, потеплеет ли в Беларуси в ближайшие дни, пишет БелТА.
Если давать короткий вопрос на этот вопрос, волнующий всех белорусов, то он отрицательный. И, по крайней мере, до 14 мая жителей республики ждет прохлада, или, как говорят в Белгидромете, отрицательная температурная аномалия.
— Холодный воздух северных широт, поступающий в Беларусь, отбросил нас по температурному режиму почти на месяц назад, — отметили специалисты.
А в конкретных цифрах это выглядит так: в последние дни средняя температура воздуха по республике составила 4−10 градусов тепла, а это на 3−7 градусов ниже климатической нормы.
— Характерно для середины апреля, — уточнили в Белгидромете.
Мало того, по ночам белорусов ждут заморозки, а положительной минимальная температура будет лишь местами. Температура днем — от +8 до +16.
— Вместе с тем с 10 мая область высокого давления ослабит свое влияние, уступая место атмосферным фронтам, которые принесут в республику осадки от небольших до умеренных, — подчеркивают синоптики.
Ранее мы писали, что штормовое предупреждение объявлено из-за заморозков по всей Беларуси и в Минске 10 мая.