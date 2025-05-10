Магнитная буря 10 мая будет опасна для пожилых и детей

10 мая дети и пожилые люди могут почувствовать себя плохо из-за магнитной бури. О возможных изменениях геомагнитной обстановки предупредил aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
«В ближайшие сутки геомагнитная обстановка будет меняться от слабовозмущенной до возмущенной. Возможны периоды магнитной бури», — сообщил он.
Как отметила нейропсихолог и психотерапевт Наталья Наумова, к изменениям магнитного поля Земли особенно чувствительны пожилые люди. Из-за магнитных бурь у них могут появляться проблемы с концентрацией внимания и временные ухудшения памяти.
Также чувствительны к магнитным бурям дети, особенно те, кто страдает синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). В такие дни они становятся более возбудимыми, проявляют неуправляемое поведение и подвержены истерикам.
По словам невролога Алексея Кудряшова, во время сильных магнитных бурь особенно внимательными к своему здоровью нужно быть людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Если у человека есть проблемы с артериальным давлением, необходимо его держать под контролем.