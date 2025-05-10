Магнитная буря 10 мая будет опасна для пожилых и детей

По словам невролога Алексея Кудряшова, во время сильных магнитных бурь особенно внимательными к своему здоровью нужно быть людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Если у человека есть проблемы с артериальным давлением, необходимо его держать под контролем.