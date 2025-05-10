Власти Перми ищут перевозчика для обслуживания автобусного маршрута № 14

Согласно условиям техзадания, на линию выйдут низкопольные автобусы большого класса вместимостью не менее 79 человек. Весь транспорт будет оснащен кондиционерами, валидаторами, а также системами навигации, видеонаблюдения, медиапанелями и учета пассажиропотока. Победителя определят после 15 мая.