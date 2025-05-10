Власти Перми ищут перевозчика для обслуживания автобусного маршрута № 14

В Перми ищут перевозчика на обслуживание автобусного маршрута № 14 «Микрорайон Заостровка — микрорайон Юбилейный». Соответствующий аукцион объявило МКУ «Гортранс» на портале госзакупок. Начальная стоимость контракта составляет 67,4 млн рублей.
Согласно условиям техзадания, на линию выйдут низкопольные автобусы большого класса вместимостью не менее 79 человек. Весь транспорт будет оснащен кондиционерами, валидаторами, а также системами навигации, видеонаблюдения, медиапанелями и учета пассажиропотока. Победителя определят после 15 мая.