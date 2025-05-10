CDC: Число заболевших корью в США превысило тысячу человек

В США зафиксировали более тысячи случаев заражения корью. Об этом сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC), передает Bloomberg.
За прошедшую неделю было обнаружено 66 новых случаев заражения, что на 7% больше, чем на предыдущей неделе. На данный момент вспышки заболевания зафиксированы в 30 штатах.
В апреле 2025 года Техас столкнулся с резким всплеском заболеваемости. За месяц число инфицированных выросло до 561 человека. В этот же период зарегистрировано два смертельных исхода, включая смерть 6-летней девочки из религиозной общины меннонитов, известной низким уровнем вакцинации.
Ранее в Соединённых Штатах Америки был обнаружен новый вирус, который получил название «Кэмп-Хилл». В Российской Федерации внимательно изучают информацию о нём, оценивают возможные риски и контролируют ситуацию в связи с этим открытием.