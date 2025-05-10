CDC: Число заболевших корью в США превысило тысячу человек

В апреле 2025 года Техас столкнулся с резким всплеском заболеваемости. За месяц число инфицированных выросло до 561 человека. В этот же период зарегистрировано два смертельных исхода, включая смерть 6-летней девочки из религиозной общины меннонитов, известной низким уровнем вакцинации.