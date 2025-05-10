В Ростове до ливня с грозой 9 мая отметили с концертами и ретроавтомобилями

Почти весь день погода была теплой и солнечной, однако вечером набежали тучи и пошел дождь. В некоторых районах города была гроза с градом. Но ростовчане все равно пришли смотреть салют, который начался в 22 часа на левом берегу Дона. Артиллерийские орудия произвели 30 залпов с интервалом 30 секунд. Люди снимали разноцветные фейерверки на телефон, пели и поздравляли друг друга с юбилеем Великой Победы.