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В Ростове до ливня с грозой 9 мая отметили с концертами и ретроавтомобилями

В донской столице 9 мая развернулись выставки и представления в честь Великой Победы.

Источник: Комсомольская правда

Ростов с размахом отметил 80-летие Великой Победы. Корреспонденты «КП-Ростов-на-Дону» вели репортажи с праздника с утра до поздней ночи.

В этот день центром притяжения ростовчан стали Театральная площадь и улица Большая Садовая. Многие пришли сюда, чтобы увидеть парад. В этом году проезд военной техники был масштабнее, чем в предыдущие: участвовало более 60 единиц механизированных боевых машин. Среди них были раритеты времен Великой Отечественной войны и современные автомобили.

После парада жители донской столицы отправились гулять по городу. Перед входом в парк имени Максима Горького развернулась традиционная выставка ретроавтомобилей. Многие не упускали возможности сфотографироваться в салоне раритетной техники. В амфитеатре парка проходил концерт творческих коллективов. Работала экспозиция «Память в каждом мазке» с рисунками школьников.

По улице Большой Садовой на «полуторке» разъезжала фронтовая агитбригада: артисты и музыканты исполняли песни военных лет. Для всех желающих проводились бесплатные экскурсии, посвященные Ростову в годы войны. Также можно было увидеть предметы, найденные на местах сражений поисковиками.

Почти весь день погода была теплой и солнечной, однако вечером набежали тучи и пошел дождь. В некоторых районах города была гроза с градом. Но ростовчане все равно пришли смотреть салют, который начался в 22 часа на левом берегу Дона. Артиллерийские орудия произвели 30 залпов с интервалом 30 секунд. Люди снимали разноцветные фейерверки на телефон, пели и поздравляли друг друга с юбилеем Великой Победы.

Все фотографии с праздника — в нашем Телеграме.