Индия заявила, что Пакистан перебросил войска к общей границе

— Было замечено, что пакистанские военные перебрасывают свои войска в передовые районы. Вооруженные силы Индии по-прежнему находятся в высокой степени боевой готовности. Все враждебные действия были эффективно пресечены, и на них были даны соответствующие ответы, — сказала она в ходе брифинга МИД и армии Индии.