Индия заявила, что Пакистан перебросил войска к общей границе

Пакистан перебрасывает войска к общей границе с Индией, что свидетельствует о намерении противника предпринять наступательные действия и усилить эскалацию конфликта. Об этом в субботу, 10 мая, сообщила командир авиакрыла ВВС Индии Виомика Сингх.
— Было замечено, что пакистанские военные перебрасывают свои войска в передовые районы. Вооруженные силы Индии по-прежнему находятся в высокой степени боевой готовности. Все враждебные действия были эффективно пресечены, и на них были даны соответствующие ответы, — сказала она в ходе брифинга МИД и армии Индии.
Представитель армии Индии заявила, что вооруженные силы страны привержены идее деэскалации конфликта, но это возможно только при условии, что Пакистан продемонстрирует аналогичную готовность, передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что в Пакистане началась масштабная военная операция «Баньян уль Марсус» против Индии.
Индия в свою очередь объявила о начале военной операции «Синдур», в рамках которой нанесла точечные удары по «террористической инфраструктуре» на территории Пакистана и пакистанского Кашмира.