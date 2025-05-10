Волгоградцы 11 мая увидят Луну в апогее

— Нас разделят 406 276 километров. Естественный спутник Земли взойдет в 18 часов 37 минут в созвездии Весов, — сообщили в планетарии.
Луна проходит через крайние точки своей орбиты — апогей (дальнюю) и перигей (ближнюю) примерно раз в месяц. В эти дни естественный спутник Земли выглядит меньше или больше обычного, в зависимости от своего удаления на орбите.
На жителей Земли «микролуние» влияет по-разному. Кого-то мучает раздражительность и бессонница, а кто-то, наоборот, может стать очень работоспособным и даже бесстрашным.