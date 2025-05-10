Мэрия Челябинска извинилась перед жителями города за задержку фейерверка

«Я первый раз в город вывезла детей на ночной фейерверк — в честь такой великой даты. Но мы все устали, промокли, толпы людей стоят ждут. В итоге салют был минут шесть всего, а обещали 20», — рассказала chel.aif.ru челябинка Алёна.