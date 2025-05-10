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Мэрия Челябинска извинилась перед жителями города за задержку фейерверка

Чиновники объяснили ситуацию техническими проблемами.

Источник: www.globallookpress.com

Мэрия Челябинска опубликовала официальное извинение перед жителями Челябинска за задержку праздничного салюта в честь Дня Победы и сокращенный вариант запуска залпов.

«Мы делали все возможное, чтобы День Победы завершился достойным фейерверком. Но, к сожалению, не смогли преодолеть технические сбои в работе оборудования, которые произошли в силу соблюдения определенных мер безопасности», — говорится в официальном телеграм-канале.

Ранее, 9 мая в 22:16 чиновники прокомментировали задержку также сославшись на технический сбой.

«Я первый раз в город вывезла детей на ночной фейерверк — в честь такой великой даты. Но мы все устали, промокли, толпы людей стоят ждут. В итоге салют был минут шесть всего, а обещали 20», — рассказала chel.aif.ru челябинка Алёна.