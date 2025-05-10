В Госдуме напомнили об освобожденных от оплаты капремонта россиянах

Некоторые категории граждан России освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт. Об этом в субботу, 10 мая, напомнил депутат Госдумы Александр Якубовский.
— Полное освобождение от уплаты взносов имеют граждане в возрасте 80 лет и старше, если они проживают одни либо только с неработающими пенсионерами или инвалидами I или II группы, — заявил Якубовский.
Также это распространяется на Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы и членов их семей.
Якубовский уточнил, что для получения льготы необходимо подать заявление через многофункциональный центр или портал «Госуслуги», передает РИА Новости.
Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в свою очередь поделился с россиянами способами сокращения расходов на жилищно-коммунальные услуги. «ВМ» также выясняла с экспертом, как минимизировать затраты и за что можно не платить вообще. В свою очередь экономист Игорь Балынин рассказал, как законно снизить плату за вывоз мусора.