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Бобровский стал вторым вратарем из РФ, одержавшим 50 побед в плей-офф НХЛ

Россиянин Сергей Бобровский занял единоличное 20-е место по количеству матчей в Кубке Стэнли среди голкиперов.

Источник: Аргументы и факты

Одолев «Торонто» в третьем матче четвертьфинала, вратарь «Флориды» Сергей Бобровский вошел в историю, как второй российский голкипер, который достиг рубежа в 50 побед в матчах плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ранее это достижение покорилось лишь Андрею Василевскому из «Тампы». На его счету 67 побед. Василевский также лидирует среди российских вратарей по количеству матчей, сыгранных в плей-офф НХЛ (120).

Для Бобровского эта игра стала 102-й в Кубке Стэнли, что позволило ему занять единоличное 20-е место среди голкиперов по данному показателю. Он обошел легендарного канадца, пятикратного обладателя Кубка Стэнли Уолтера Броду (Турка Броду). На 19-й строчке находится финн Туукка Раск (104), а рекордсменом является канадец Патрик Руа (247).

Встреча завершилась победой «Флориды» на домашнем льду со счетом 5:4 в овертайме. Решающую шайбу с передачи россиянина Дмитрия Куликова забросил Брэд Маршанд.

Ранее сообщалось, что форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин превзошел достижение Дацюка в НХЛ.