Бобровский стал вторым вратарем из РФ, одержавшим 50 побед в плей-офф НХЛ

Для Бобровского эта игра стала 102-й в Кубке Стэнли, что позволило ему занять единоличное 20-е место среди голкиперов по данному показателю. Он обошел легендарного канадца, пятикратного обладателя Кубка Стэнли Уолтера Броду (Турка Броду). На 19-й строчке находится финн Туукка Раск (104), а рекордсменом является канадец Патрик Руа (247).