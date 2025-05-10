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Bild: в Германии найден мёртвым скандально известный рэпер Xatar

Немецкий рэпер иранского происхождения Xatar скончался на 44-м году жизни.

В Германии нашли мертвым скандально известного немецкого рэпера иранского происхождения, выступавшего под именем Xatar. Ему было 43 года. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

По информации немецкой прессы, в смерти Xatar есть несколько загадочных деталей. Во-первых, точное место смерти до сих пор не было установлено. Так, тело музыканта было найдено либо в Берлине, либо в Кельне, расстояние между которыми более 450 км.

Во-вторым, причина смерти рэпера и ее обстоятельства также не установлена на данный момент. Немецкая прокуратура продолжает расследование.

Согласно информации Far Out, к смерти рэпера могут быть причастны некие третьи лица. Вскрытие и экспертиза внесут ясность в загадочную смерть Xatar.

Ранее KP.RU писал о смерти Чарли Скейлиса, актера из сериала «Клан Сопрано». Звезде сериала «Прослушка» было 84 года.