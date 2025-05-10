В ТиНАО с начала 2025 года демонтировали 24 дома по программе реновации

В Троицком и Новомосковском округах с начала 2025 года специалисты демонтировали 24 дома в рамках программы реновации, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
«С начала 2025 года в Троицком и Новомосковском административных округах в общей сложности демонтировали 24 старых дома. Из них девять зданий — в Щербинке, семь — во Внукове, четыре — в Филимонковском районе. Еще четыре дома снесли в Троицке», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Министр уточнил, что на месте демонтированных домов строят новое жилье по программе реновации. Территорию возле домов благоустроят, также там появится вся необходимая инфраструктура.
Как добавляет пресс-служба Департамента градостроительной политики, в столице с начала старта программы реновации демонтировали 612 старых домов.
Программа реновации стартовала в Москве в августе 2017 года. Всего предусмотрено расселение более 5 тыс. домов.
Ранее Владислав Овчинский рассказал, что в столице в девяти округах с начала этого года было реализовано 159 нежилых помещений, расположенных на первых этажах новостроек по реновации. Министр отметил, что одной из основных целей реновации является формирование благоприятного городского пространства. Именно поэтому первые этажи построенных по программе жилых домов не предназначены для проживания. Там располагаются магазины, аптеки, частные клиники, детские центры, кафе и другие объекты.