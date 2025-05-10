В ТиНАО с начала 2025 года демонтировали 24 дома по программе реновации

Ранее Владислав Овчинский рассказал, что в столице в девяти округах с начала этого года было реализовано 159 нежилых помещений, расположенных на первых этажах новостроек по реновации. Министр отметил, что одной из основных целей реновации является формирование благоприятного городского пространства. Именно поэтому первые этажи построенных по программе жилых домов не предназначены для проживания. Там располагаются магазины, аптеки, частные клиники, детские центры, кафе и другие объекты.