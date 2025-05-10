Пермяки рассказали о сильной давке в автобусах до и после салюта 9 мая

«Я решила доехать до остановки “улица Попова” автобусе № 14, чтобы посмотреть фейерверк в районе моста. У гипермаркета “Семья”, где я ждала автобус, собралась необыкновенных размеров толпа. Автобус ждали дольше, чем обычно. А когда он подъехал и открыл средние двери, куда я собиралась войти, то увидела, что втиснуться в него практически невозможно. К счастью, я заметила каким-то чудом образовавшееся свободное место на одного человека у самой передней двери. Вскочила туда. За мной пыталась влезть ещё одна женщина, но места ей не хватило», — рассказала perm.aif.ru пермячка Елена.