Пермяки рассказали о сильной давке в автобусах до и после салюта 9 мая

Пермяки рассказали perm.aif.ru о сильной давке в автобусах до и после салюта в День Победы 9 мая.
По словам горожан, сложности с посадкой в транспорт у людей начали возникать, как минимум, за час до начала запуска фейерверка над Камой.
«Я решила доехать до остановки “улица Попова” автобусе № 14, чтобы посмотреть фейерверк в районе моста. У гипермаркета “Семья”, где я ждала автобус, собралась необыкновенных размеров толпа. Автобус ждали дольше, чем обычно. А когда он подъехал и открыл средние двери, куда я собиралась войти, то увидела, что втиснуться в него практически невозможно. К счастью, я заметила каким-то чудом образовавшееся свободное место на одного человека у самой передней двери. Вскочила туда. За мной пыталась влезть ещё одна женщина, но места ей не хватило», — рассказала perm.aif.ru пермячка Елена.
Тем временем люди упорно пытались втиснуться в средние двери. Водитель не мог их закрыть и ехать дальше.
«Наконец, водитель сказал “Свободные места есть на крыше”. Люди засмеялись. Часть всё-таки вышла, и автобус смог продолжить путь», — поделилась собеседница.
Пермячка рассказала, что пассажиры в автобусе смогли вздохнуть немного свободнее, когда часть людей вышла на остановке «улица Екатерининская», а окончательно выдохнуть люди смогли после того, как большая часть пассажиров покинула салон у ЦУМа.
На обратном пути, по словам пермячки, ситуация оказалась не легче.
«Сначала я думала идти домой пешком, но у остановки “Улица Кубышева (Филармония) всё-таки решила сесть в автобус № 81. Сидячие места были заняты, но в салоне было достаточно просторно. Видимо, это было моей ошибкой. Потому что на остановке “ЦУМ” в автобус как настоящее цунами влетела толпа. За несколько секунд все пассажиры оказались тесно прижаты друг к другу. Я чуть не села на колени сзади сидящей женщине и не могла даже пошевелиться”, — вспоминает пермячка в беседе с perm.aif.ru.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что после салюта в честь 9 мая в Перми образовались огромные пробки из людей и машин.