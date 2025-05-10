В середине мая в Хабаровске пройдёт фестиваль-ярмарка «АмурФест. Весна»

С 17 по 20 мая в Хабаровске состоится традиционный краевой фестиваль-ярмарка «АмурФест. Весна». В этом году мероприятие посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и является частью Российско-Китайского форума. Фестиваль пройдет на Комсомольской площади и набережной города в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Для жителей и гостей Хабаровска подготовлена насыщенная программа с концертами от ведущих творческих коллективов края и гостей из КНР, посвященных 80-летию Победы. Посетители смогут принять участие в интерактивных и образовательных мероприятиях, а также посетить мастер-классы. В рамках фестиваля пройдет всероссийская акция «Поющая площадь».
На ярмарке будут представлены изделия декоративно-прикладного творчества. Фестиваль активно продвигает бренд «Сделано в Хабаровском крае», поддерживая местных мастеров и производителей. Проект демонстрирует качественные, современные и уникальные товары региона, от этнической одежды до инновационных продуктов креативных индустрий.
Более 300 ремесленников, дизайнеров и творческих коллективов подали заявки на участие в ярмарке. Они представят изделия народных ремесел, столярные работы, авторские куклы, декоративные и кастомизированные товары, этническую одежду и аксессуары, а также проекты креативных индустрий.