В середине мая в Хабаровске пройдёт фестиваль-ярмарка «АмурФест. Весна»

С 17 по 20 мая в Хабаровске состоится традиционный краевой фестиваль-ярмарка «АмурФест. Весна». В этом году мероприятие посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и является частью Российско-Китайского форума. Фестиваль пройдет на Комсомольской площади и набережной города в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».