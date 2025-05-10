Оратория, концерт Безрукова и шоу Авербуха: чем нижегородцам запомнился День Победы

«Для меня День Победы — всегда праздник для всей семьи. Был, есть и будет. Я очень люблю выступать в этот день, петь военные песни, очень люблю петь песни Высоцкого. Песни Высоцкого о войне очень сильные, правдивые, точные, проникающие в самое сердце. И, помимо этого, еще стихи о войне — Роберта Рождественского, Константина Симонова. Но для меня особенное выступление здесь, в Нижнем Новгороде, потому что вся моя родня — это Лысково», — рассказал Сергей Безруков.