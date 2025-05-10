Оратория, концерт Безрукова и шоу Авербуха: чем нижегородцам запомнился День Победы

Оратория, в которой приняли участие более 300 артистов разных жанров — певцы, актеры, танцоры — состояла из шести частей, каждая из которых была посвящена важному сражению Великой Отечественной войны.
Автор либретто Дмитрий Дарьин признался, что работа над ораторией была увлекательной, но напряженной. Стояла сложная задача представить города через героев, которые выступают на сцене.
«Через человеческий образ нужно было передать образ города и образ народа. Надо было соединить исторические, поэтические и народные образы, слова, мотивы в одно единое полотно, которое не должно разрываться. Глядя на зрителей, я понял, что это получилось», — поделился автор.
Нижегородцев с юбилеем Победы также поздравил актер Сергей Безруков, который со сцены спел песни военных лет, прочитал стихи, а также вместе с группой «Крестный папа» исполнил свои композиции. Не обошлось и без всеми любимой песни «Березы». В разговоре с журналистами артист признался, что для него особенно трепетно выступать в этот праздник именно в Нижнем Новгороде, потому что с Нижегородской (Горьковской) областью связана история его семьи.
«Для меня День Победы — всегда праздник для всей семьи. Был, есть и будет. Я очень люблю выступать в этот день, петь военные песни, очень люблю петь песни Высоцкого. Песни Высоцкого о войне очень сильные, правдивые, точные, проникающие в самое сердце. И, помимо этого, еще стихи о войне — Роберта Рождественского, Константина Симонова. Но для меня особенное выступление здесь, в Нижнем Новгороде, потому что вся моя родня — это Лысково», — рассказал Сергей Безруков.
Участником праздничного концерта также стал сенатор от Нижегородской области Александр Вайнберг, который спел для нижегородцев песню «Минута молчания», ставшую саундтреком к недавно вышедшему фильму «В списках не значился». Политик является автором композиции и в оригинале исполняет ее вместе с Николаем Расторгуевым и SHAMAN.
А режиссер Илья Авербух в поставленном специально к этому дню шоу рассказал нижегородцам историю влюбленных, в жизнь которых ворвалась война. Главную роль в постановке исполнила актриса Елизавета Арзамасова. Участие в спектакле также приняли сестры Аверины.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, поздравляя жителей с праздником и анонсируя шоу, пошутил, что Авербуха, который далеко не впервые ставит шоу в столице Приволжья, тоже уже по праву можно считать нижегородцем.
Главная концертная площадка в этом году была организована у катера «Герой», который сам стал частью декораций: сцена была построена прямо вокруг судна.
«Благодарю звездных артистов, благодарю всех, кто участвовал в организации это прекрасной сцены. Так и хочется сказать, что катер “Герой” тоже благодарю, потому что он прекрасно вписался в этот интерьер. Отдельные слова благодарности тем нижегородцам-звездам, которые приехали поддержать своих земляков. Илья Авербух, я считаю, тоже уже во многом нижегородец. И жена у него Арзамасова неспроста», — пошутил глава региона.
Выступая с речью, политик подчеркнул, что нить, связывающая нас с поколением живых свидетелей и участников Великой Отечественной войны, с каждым годом истончается: ветераны, как бы они ни были сильны духом, уходят. А потому особенно важно хранить память о событиях тех лет.