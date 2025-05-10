В Омске строительство госпиталя ветеранов войн идет с опережением графика

Работы на объекте, расположенном на улице Рождественского, продвигаются «хорошими темпами» и, по словам подрядчика, могут быть завершены раньше запланированного срока. Губернатор Омской области Виталий Хоценко лично контролирует ход строительства Госпиталя ветеранов войн, которое ведется в регионе. Об этом глава региона сообщил сегодня в своем Telegram-канале.