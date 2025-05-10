В Омске строительство госпиталя ветеранов войн идет с опережением графика

Работы на объекте, расположенном на улице Рождественского, продвигаются «хорошими темпами» и, по словам подрядчика, могут быть завершены раньше запланированного срока. Губернатор Омской области Виталий Хоценко лично контролирует ход строительства Госпиталя ветеранов войн, которое ведется в регионе. Об этом глава региона сообщил сегодня в своем Telegram-канале.
«Держу процесс на личном контроле. Строителей на объекте достаточно», — подчеркнул Хоценко.
Новый лечебный комплекс, рассчитанный на 140 мест, призван значительно улучшить качество медицинской помощи участникам специальной военной операции и членам их семей.
В структуре госпиталя будут предусмотрены современные подразделения, включая МРТ и КТ-диагностику, клинико-диагностическую лабораторию, кабинет медико-психологического консультирования, хирургическое отделение с операционным блоком, а также отделения физиотерапии, функциональной диагностики, медицинской реабилитации, терапевтическое отделение и региональный гериатрический центр.