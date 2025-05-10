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В Астане состоится первое заседание по подготовке Международного года волонтёров

12 мая 2025 года в Астане состоится первое заседание Национального организационного комитета по подготовке и проведению Международного года волонтёров, передает DKnews.kz.

Источник: elements.envato.com

Напомним, что по инициативе Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева Генеральная Ассамблея ООН объявила 2026 год Международным годом волонтеров в целях устойчивого развития.

В ходе мероприятия будут обсуждены ключевые направления, инициативы и мероприятия, направленные на развитие волонтёрского движения и укрепление гражданской активности.

В заседании примет участие исполнительный координатор Программы Добровольцев ООН Тойли Курбанов, а также представители государственных органов, общественных организаций и волонтёрских объединений.

Волонтёрство в Казахстане активно развивается и охватывает широкий спектр направлений. На сегодняшний день в стране зарегистрировано 755 волонтёрских организаций, а общее количество вовлечённых в волонтёрскую деятельность превышает 275 000 человек. Основные направления включают помощь пожилым и одиноким людям, поддержку лиц в трудной жизненной ситуации, экологическое волонтёрство и участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Казахстан демонстрирует пример успешного институционального партнёрства между государством и волонтёрским сообществом. В стране созданы институциональные основы деятельности волонтеров. Действует Закон «О волонтерской деятельности». Также реализуется Дорожная карта развития волонтерства до 2026 года.

Для координации волонтёрской деятельности функционирует платформа «Qazvolunteer.kz», которая объединяет волонтёров и организации, а также предоставляет информацию о текущих проектах и возможностях участия. Кроме того, функционирует Национальный фронт-офис, обеспечивающий мониторинг и поддержку волонтёрских инициатив по всей стране.