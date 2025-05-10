В Астане состоится первое заседание по подготовке Международного года волонтёров

Волонтёрство в Казахстане активно развивается и охватывает широкий спектр направлений. На сегодняшний день в стране зарегистрировано 755 волонтёрских организаций, а общее количество вовлечённых в волонтёрскую деятельность превышает 275 000 человек. Основные направления включают помощь пожилым и одиноким людям, поддержку лиц в трудной жизненной ситуации, экологическое волонтёрство и участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.