В Иркутске открыли новый сезон на детской железной дороге

В Иркутске торжественно открыли новый сезон на Детской железной дороге. По традиции, праздничное мероприятие приурочили ко Дню Победы. В этот день на малую магистраль пришли ветераны-железнодорожники и труженики тыла, внесшие неоценимый вклад в общую Победу. Многие воспитанники ВСДЖД ушли на фронт, а те, кому не позволили возраст и здоровье, трудились на узкоколейках завода им. Куйбышева. Об этом «КП»-Иркутск рассказали в ВСЖД.
— Участники торжественного митинга возложили цветы к памятнику выпускникам малой магистрали, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 гг, — говорится в сообщении.
Участники митинга с глубоким почтением возложили цветы к памятнику выпускникам малой магистрали, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 годов.
На территории ДЖД появилась новая аллея, посвященная 80-летию Победы и 120-летию Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей.
Для гостей праздника организовали выставку военной амуниции и атрибутики. Здесь можно было не только увидеть экспонаты, но и сделать уникальные снимки в специальных фотозонах. Завершающим аккордом мероприятия стала полевая кухня, где все желающие могли попробовать блюда, напоминающие о солдатской каше военных лет.