В Иркутске открыли новый сезон на детской железной дороге

В Иркутске торжественно открыли новый сезон на Детской железной дороге. По традиции, праздничное мероприятие приурочили ко Дню Победы. В этот день на малую магистраль пришли ветераны-железнодорожники и труженики тыла, внесшие неоценимый вклад в общую Победу. Многие воспитанники ВСДЖД ушли на фронт, а те, кому не позволили возраст и здоровье, трудились на узкоколейках завода им. Куйбышева. Об этом «КП»-Иркутск рассказали в ВСЖД.