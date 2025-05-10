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В Иркутске открыли новый сезон на детской железной дороге

На малую магистраль пришли ветераны-железнодорожники и труженики тыла.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске торжественно открыли новый сезон на Детской железной дороге. По традиции, праздничное мероприятие приурочили ко Дню Победы. В этот день на малую магистраль пришли ветераны-железнодорожники и труженики тыла, внесшие неоценимый вклад в общую Победу. Многие воспитанники ВСДЖД ушли на фронт, а те, кому не позволили возраст и здоровье, трудились на узкоколейках завода им. Куйбышева. Об этом «КП»-Иркутск рассказали в ВСЖД.

— Участники торжественного митинга возложили цветы к памятнику выпускникам малой магистрали, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 гг, — говорится в сообщении.

Участники митинга с глубоким почтением возложили цветы к памятнику выпускникам малой магистрали, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 годов.

На территории ДЖД появилась новая аллея, посвященная 80-летию Победы и 120-летию Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей.

Для гостей праздника организовали выставку военной амуниции и атрибутики. Здесь можно было не только увидеть экспонаты, но и сделать уникальные снимки в специальных фотозонах. Завершающим аккордом мероприятия стала полевая кухня, где все желающие могли попробовать блюда, напоминающие о солдатской каше военных лет.