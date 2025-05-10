Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной писателя Темирхана Медетбека

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной поэта, Народного писателя Казахстана, лауреата Государственной премии, кавалера орденов «Құрмет» и «Парасат», общественного деятеля Темирхана Медетбека.
«Темирхан Медетбек, будучи ярким поэтом, подвижником самобытной казахской литературы и искусства, посвятил свою жизнь национальной духовности. Высокую оценку читателей получили его произведения, возвращающие нас к древним тюркским истокам. Будучи поистине творческой личностью, он внес значительный вклад и в развитие отечественной прессы. Светлый образ Темирхана Медетбека, оставившего после себя богатое литературное наследие, навсегда останется в наших сердцах», — говорилось в телеграмме.
Ранее министерство культуры и информации Казахстана сообщило о кончине поэта Темирхана Медетбека — лауреату Государственной премии было 80 лет.
В министерстве подчеркнули, что поэт внес неоценимый вклад в развитие литературы за годы независимости, а также в области критики и публицистики.
«Его поэзия возвышала дух страны и мужества и глубоко укоренилась в сознании поколений с его амбициозными мыслями о чести и чести, стране и земле», — отметили в МКИ.