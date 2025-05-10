Чаще всего в Прикамье от присасывания клещей страдают жители Пермского округа

С начала сезона и по 8 мая в медорганизации Пермского края по поводу присасывания клещей обратилось 2 233 граждан, в том числе 538 детей. Как сообщают в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора, укусы клещами зарегистрированы в 40 административных территориях Прикамья. Чаще всего население обращалось с присасыванием клещей в Пермском муниципальном округе (371 обращение), в Перми (330 обращений), Краснокамском (163 обращения), Чайковском городских округах (133 обращений), в Кунгурском (130 обращений) и Кудымкарском муниципальных округах (101 обращения).