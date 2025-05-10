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ГАИ предупредила о нововведении 2025 года — в Минске появилась синяя разметка

В пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома напомнили столичным водителям о «нововведении 2025 года», которым стала синяя разметка. Так, яркая прерывистая линия уже появилась на Академической, Платонова и Киселёва. Планируется, что в дальнейшем её можно будет увидеть во всех районах Минска.

Источник: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

«Синяя прерывистая разметка — нововведение 2025 года. Она обозначает зону платной парковки», — объяснили в Госавтоинспекции. Там добавили, что первыми участками, где её нанесли, стали три вышеперечисленных улицы. Однако работы продолжаются, и со временем она появится везде, где располагаются платные парковки вдоль проезжей части.

Инспекторы утверждают, что с помощью синей разметки водители смогут без лишней путаницы найти разрешённое место для стоянки. При этом в ГАИ подчеркнули: существующая разметка, то есть белый пунктир, будет действовать до тех пор, пока дорожники не обновят весь Минск.