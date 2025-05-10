ГАИ предупредила о нововведении 2025 года — в Минске появилась синяя разметка

«Синяя прерывистая разметка — нововведение 2025 года. Она обозначает зону платной парковки», — объяснили в Госавтоинспекции. Там добавили, что первыми участками, где её нанесли, стали три вышеперечисленных улицы. Однако работы продолжаются, и со временем она появится везде, где располагаются платные парковки вдоль проезжей части.
Инспекторы утверждают, что с помощью синей разметки водители смогут без лишней путаницы найти разрешённое место для стоянки. При этом в ГАИ подчеркнули: существующая разметка, то есть белый пунктир, будет действовать до тех пор, пока дорожники не обновят весь Минск.