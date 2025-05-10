Никита Серебряков высказался о вылете «Авангарда» из плей-офф

— Я всегда прокручиваю в голове пропущенные шайбы. Думаю, что можно было сделать иначе, может, двинуться по-другому. Конечно, стараюсь не перегибать — с возрастом пришло понимание, что бесконечное самоедство бесполезно, — признался он.