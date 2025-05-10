Никита Серебряков высказался о вылете «Авангарда» из плей-офф

Победную шайбу соперник забросил в овертайме, и этот момент, по признанию Серебрякова, до сих пор не выходит у него из головы.
— Чувствовал полное опустошение. Прежде всего физическое — долго держались в состоянии максимального напряжения, и когда всё закончилось, это буквально накрыло, — приводит слова вратаря сайт КХЛ.
Голкипер отметил, что склонен тщательно анализировать свои ошибки, в том числе и этот эпизод.
— Я всегда прокручиваю в голове пропущенные шайбы. Думаю, что можно было сделать иначе, может, двинуться по-другому. Конечно, стараюсь не перегибать — с возрастом пришло понимание, что бесконечное самоедство бесполезно, — признался он.
Несмотря на неудачную концовку сезона, Серебряков положительно оценивает свою игру в целом. Он подчеркнул, что для него было важно получать стабильное игровое время.
Ранее стало известно, что «Авангард» продлил контракт с Серебряковым до конца сезона 2029/2030.