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Никита Серебряков высказался о вылете «Авангарда» из плей-офф

Вратарь омского «Авангарда» Никита Серебряков поделился эмоциями после поражения в седьмом матче серии ¼ финала Кубка Гагарина против ярославского «Локомотива».

Источник: БЕЛТА

Победную шайбу соперник забросил в овертайме, и этот момент, по признанию Серебрякова, до сих пор не выходит у него из головы.

— Чувствовал полное опустошение. Прежде всего физическое — долго держались в состоянии максимального напряжения, и когда всё закончилось, это буквально накрыло, — приводит слова вратаря сайт КХЛ.

Голкипер отметил, что склонен тщательно анализировать свои ошибки, в том числе и этот эпизод.

— Я всегда прокручиваю в голове пропущенные шайбы. Думаю, что можно было сделать иначе, может, двинуться по-другому. Конечно, стараюсь не перегибать — с возрастом пришло понимание, что бесконечное самоедство бесполезно, — признался он.

Несмотря на неудачную концовку сезона, Серебряков положительно оценивает свою игру в целом. Он подчеркнул, что для него было важно получать стабильное игровое время.

Ранее стало известно, что «Авангард» продлил контракт с Серебряковым до конца сезона 2029/2030.