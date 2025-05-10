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Под Ростовом ищут подростка, пропавшего накануне Дня Победы

В Ростовской области волонтеры ведут поиски пропавшего юноши.

Источник: Комсомольская правда

Под Ростовом ищут 16-летнего подростка Захара Севостьянова. Об этом сообщает Добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Ростовской области.

Парень пропал накануне праздника в городе Каменске-Шахтинском Ростовской области: 8 мая он вышел из дома и не вернулся. Волонтеры прочесывают окрестности и просят всех неравнодушных людей сообщать им любую информацию о местонахождении парня. Приметы Захара они разместили на своих интернет-ресурсах: рост юноши 168 сантиметров, телосложение обычное, у него русые волосы и карие глаза. В день исчезновения парень был одет в черную майку с рисунком на спине, темные вельветовые штаны и белые кроссовки.