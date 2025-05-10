В Иркутске проходит масштабная уборка после празднования Дня Победы

В Иркутске стартовала уборка общественных пространств после массовых мероприятий в честь 9 Мая. Подрядные организации МКУ «Городская среда» задействовали 97 сотрудников и 7 единиц техники для очистки парков, скверов и пешеходных зон. По поручению мэра Руслана Болотова создана интерактивная карта ямочного ремонта, где жители могут оставлять заявки, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Иркутска.
Работы ведутся на ключевых локациях: площади графа Сперанского, у мемориала «Вечный огонь», в сквере Кирова, на острове Юность, бульваре Гагарина и Нижней Набережной. МУП «Иркутскавтодор» параллельно чистит улицы с увлажнением, включая Ленина, Чкалова и Трактовую, а также ремонтирует дорожное полотно. За несколько дней асфальтом обновили участки на 4-й Железнодорожной, Костычева, Свердлова и других улиц.
Дополнительно в городе применяют струйно-инъекционный метод ремонта на улицах Пискунова, Захарова, Безбокова и Мира.