В Иркутске проходит масштабная уборка после празднования Дня Победы

Работы ведутся на ключевых локациях: площади графа Сперанского, у мемориала «Вечный огонь», в сквере Кирова, на острове Юность, бульваре Гагарина и Нижней Набережной. МУП «Иркутскавтодор» параллельно чистит улицы с увлажнением, включая Ленина, Чкалова и Трактовую, а также ремонтирует дорожное полотно. За несколько дней асфальтом обновили участки на 4-й Железнодорожной, Костычева, Свердлова и других улиц.