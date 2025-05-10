В Уфе на видео засняли доставку трамваев из Москвы

Сегодня утром, 10 мая, в Уфу доставили новую партию московских трамваев. Вагоны привезли на тягаче. Видео их доставки появилось в телеграм-канале ufa_rb.
Напомним, новые трамваи марке Pesa в Уфу привозят по договоренности с правительство Москвы. Всего в городе будут работать 69 вагонов, прибывших из российской столицы. 22 из них уже работает на линиях общественного транспорта.
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