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«Аэрофлот» возобновляет прямые рейсы между Санкт-Петербургом и Владивостоком

С 20 июня «Аэрофлот» возобновляет регулярные рейсы между Санкт-Петербургом и Владивостоком, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Источник: Freepik

Авиакомпания будет выполнять три еженедельных рейса по средам, пятницам и субботам на комфортабельных широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330, способных вместить до 300 пассажиров.

Продолжительность перелёта составит около 8,5 часов.