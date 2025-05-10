«Аэрофлот» возобновляет прямые рейсы между Санкт-Петербургом и Владивостоком

Авиакомпания будет выполнять три еженедельных рейса по средам, пятницам и субботам на комфортабельных широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330, способных вместить до 300 пассажиров.
Продолжительность перелёта составит около 8,5 часов.
С 20 июня «Аэрофлот» возобновляет регулярные рейсы между Санкт-Петербургом и Владивостоком, сообщает пресс-служба авиакомпании.
Авиакомпания будет выполнять три еженедельных рейса по средам, пятницам и субботам на комфортабельных широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330, способных вместить до 300 пассажиров.
Продолжительность перелёта составит около 8,5 часов.