В Хабаровске дети создали мультфильм о герое Великой Отечественной войны

Ученики школы № 15, носящей имя Виктора Яшина, одного из пяти Героев Советского Союза, подготовили анимационный фильм «Герой моей школы». Проект реализовали совместно с детско-юношеским центром «Сказка».
«Дети три месяца изучали биографию Яшина, искали информацию на сайтах, писали сценарий, рисовали персонажей и фоны. Над мультфильмом работали младшие школьники, чтобы сохранить память о подвиге героя», — рассказали в департаменте.
Итогом стал живой урок благодарности. Ребята отметили, что создание фильма помогло им глубже понять историю и сохранить её в своих сердцах.