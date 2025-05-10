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В Хабаровске дети создали мультфильм о герое Великой Отечественной войны

В Хабаровске школьники создали мультфильм о Герое Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе управления образования администрации города.

Источник: Управление образования администрации Хабаровска

Ученики школы № 15, носящей имя Виктора Яшина, одного из пяти Героев Советского Союза, подготовили анимационный фильм «Герой моей школы». Проект реализовали совместно с детско-юношеским центром «Сказка».

«Дети три месяца изучали биографию Яшина, искали информацию на сайтах, писали сценарий, рисовали персонажей и фоны. Над мультфильмом работали младшие школьники, чтобы сохранить память о подвиге героя», — рассказали в департаменте.

Итогом стал живой урок благодарности. Ребята отметили, что создание фильма помогло им глубже понять историю и сохранить её в своих сердцах.