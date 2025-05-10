Затяжные дожди обещают нижегородцам до 16 мая

В частности, гражданам-водителям личного транспорта рекомендовано снижать скорость из-за ухудшения видимости, размытия обочин, повышения скользкости дорог.
По данным пресс-службы ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», такая погода продлится и всю грядущую неделю. Например, днем 11 мая воздух разогреется до +10°C, 12 мая — до +15°C. При этом будет дождливо и облачно.
Судя по дальнейшему прогнозу, кратковременные дожди ожидают нижегородцев и днем и ночью 13, 14, 15 и 16 мая. Кстати, в последний указанный день столбики термометров поднимутся до +19°C.
Напомним, что первые весенние грозы уже приходили в Нижегородскую область. Так, явление ранее прогнозировалось на 22 апреля.