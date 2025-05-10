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Затяжные дожди обещают нижегородцам до 16 мая

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области, 10 мая местами по региону ожидается сильный дождь. Погодные условия настигнут и столицу Приволжья — Нижний Новгород.

Сейчас в Ричмонде: +9° 3 м/с 76% 760 мм рт. ст. +14°
Источник: Агентство «Москва»

В частности, гражданам-водителям личного транспорта рекомендовано снижать скорость из-за ухудшения видимости, размытия обочин, повышения скользкости дорог.

По данным пресс-службы ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», такая погода продлится и всю грядущую неделю. Например, днем 11 мая воздух разогреется до +10°C, 12 мая — до +15°C. При этом будет дождливо и облачно.

Судя по дальнейшему прогнозу, кратковременные дожди ожидают нижегородцев и днем и ночью 13, 14, 15 и 16 мая. Кстати, в последний указанный день столбики термометров поднимутся до +19°C.

Напомним, что первые весенние грозы уже приходили в Нижегородскую область. Так, явление ранее прогнозировалось на 22 апреля.