В деревне под Минском появится новый колледж. На кого будут учить?

«Немножко забегая вперед, приоткрою завесу тайны — в ближайшее время в Республике Беларусь будет создан наш милицейский колледж. Здание уже имеется в Горанях в Минском районе. Сейчас мы готовим проект указа, уже есть согласования все необходимые», — передало слова министра внутренних дел информагентство БелТА.