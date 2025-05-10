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В деревне под Минском появится новый колледж. На кого будут учить?

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков сообщил, что в деревне под Минском появится первый милицейский колледж. По его словам, здание для профильного учебного заведения «уже имеется». Речь идёт о населённом пункте Горани Минского района. К слову, там же находится Центр подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров МВД.

Источник: Смартпресс

«Немножко забегая вперед, приоткрою завесу тайны — в ближайшее время в Республике Беларусь будет создан наш милицейский колледж. Здание уже имеется в Горанях в Минском районе. Сейчас мы готовим проект указа, уже есть согласования все необходимые», — передало слова министра внутренних дел информагентство БелТА.

Больше никаких подробностей Иван Кубраков не привёл. Напомним, на сегодняшний день у белорусского МВД есть три учреждения образования:

Академия МВД в Минске, Могилёвский институт МВД, специализированный лицей Министерства внутренних дел в столице.