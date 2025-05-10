Житель Перми осужден за хищения из магазинов

Мужчина признан виновным в двух кражах и семи мелких хищениях, совершенных лицом, подвергнутым административному наказанию, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Полицейские установили, что фигурант орудовал в декабре прошлого и январе текущего года. Пермяк заходил в магазины одной и той же торговой сети в Кировском районе. Улучив подходящий момент, похищал со стеллажей продукты и средства личной гигиены, а затем скрывался. Товар злоумышленник прятал под одеждой. Общий материальный ущерб, причиненный владельцам похищенной продукции, превысил 14 тысяч рублей.
Правоохранители задержали пермяка, по каждому эпизоду он дал признательные показания.
Суд признал мужчину виновным и приговорил к 9 месяцам принудительных работ с удержанием 15% из зарплаты в доход государства. Кроме этого, злоумышленник обязан в полном объеме возместить потерпевшим имущественный ущерб.