Житель Перми осужден за хищения из магазинов

Полицейские установили, что фигурант орудовал в декабре прошлого и январе текущего года. Пермяк заходил в магазины одной и той же торговой сети в Кировском районе. Улучив подходящий момент, похищал со стеллажей продукты и средства личной гигиены, а затем скрывался. Товар злоумышленник прятал под одеждой. Общий материальный ущерб, причиненный владельцам похищенной продукции, превысил 14 тысяч рублей.