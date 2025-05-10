Тело утонувшего на глазах людей рыбака спустя месяц нашли в Пермском крае

Тело рыбака, утонувшего на глазах людей в Пермском крае, удалось отыскать спустя месяц, сообщила perm.aif.ru внучка погибшего мужчины.
Речь идёт о 75-летнем жителе Кунгурского округа, который погиб в конце марта 2025 года. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что пенсионер отправился на рыбалку рядом с деревней Плашкино. Через некоторое время соседи увидели, что он начал тонуть. После нескольких минут борьбы он ушёл под лёд.
31 марта спасатели приступили к поискам тела мужчины, но тогда найти его не удалось — из-за паводка вода начала подниматься и стала мутной. Спустя неделю после начала поисков в ГУ МВД России по Пермскому краю сайту perm.aif.ru рассказали, что для обнаружения погибшего привлекут спецтехнику, включая беспилотные летательные аппараты.
9 мая, спустя больше месяца с происшествия, внучка погибшего прикамца рассказала perm.aif.ru, что тело 75-летнего рыбака удалось отыскать. Подробности об этом рассказали и в поисково-спасательной службе Кунгурского муниципального округа (КМО). Его нашли вечером 8 мая в районе села Каширино.
«В реке Сылва обнаружено тело человека, требуется помощь спасателей, чтобы извлечь тело на берег. На место выехали спасатели ГОР 8. По прибытию к месту вызова, спасатели извлекли тело человека на берег, где передали его сотрудникам полиции», — рассказали спасатели.
Родные погибшего поблагодарили сотрудников поисково-спасательной службы в комментариях к публикации о завершении поисков.
Ранее внучка мужчины рассказывала о том, что произошло в роковой день.