Тело утонувшего на глазах людей рыбака спустя месяц нашли в Пермском крае

Речь идёт о 75-летнем жителе Кунгурского округа, который погиб в конце марта 2025 года. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что пенсионер отправился на рыбалку рядом с деревней Плашкино. Через некоторое время соседи увидели, что он начал тонуть. После нескольких минут борьбы он ушёл под лёд.