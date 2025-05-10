В Братске 50 лет назад построили Мемориал Славы

Мемориал Славы в Братске был построен в честь 30-летия Победы ровно 50 лет назад. В его создании приняли участие городские предприятия и жители. За два весенних месяца, к майскому празднику, мемориал был возведен. Он посвящен более шести тысячам жителей Братска, которые в годы Великой Отечественной войны отправились на фронт. Половина из них не вернулась с полей сражений. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации Братска.
— Монумент расположен на естественном холме, высота которого была увеличена до 17 метров над уровнем водохранилища. Он представляет собой языки огромного пламени из железобетона, высотой 26 метров. Каждый из них состоит из сборных блоков: 32 и 28, — говорится в сообщении властей.
Торжественное открытие Мемориала Славы состоялось 9 мая 1975 года. Десятки тысяч братчан пришли к этому священному месту, чтобы почтить память героев. Большинство из них были из центрального района города, но многие приехали с Падуна, Энергетика и Правобережья.