В Братске 50 лет назад построили Мемориал Славы

Мемориал Славы в Братске был построен в честь 30-летия Победы ровно 50 лет назад. В его создании приняли участие городские предприятия и жители. За два весенних месяца, к майскому празднику, мемориал был возведен. Он посвящен более шести тысячам жителей Братска, которые в годы Великой Отечественной войны отправились на фронт. Половина из них не вернулась с полей сражений. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации Братска.