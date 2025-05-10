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Овечкин поздравил Красноярск с Днем Победы и выразил свою любовь к городу

Знаменитый хоккеист Александр Овечкин отправил видеоприветствие жителям Красноярска в честь Дня Победы.

Поздравление было опубликовано в телеграм-канале мэра города.

В своем обращении спортсмен признался в любви к Красноярску и пожелал удачи участникам товарищеского «Матча Победы», который проводит хоккейный клуб ветеранов «Енисейская Сибирь».

Напомним, что в апреле Овечкин установил новый рекорд, обогнав легендарного Уэйна Гретцки, забив свою 895-ю шайбу в карьере. Последний раз хоккеист посещал Красноярск в 2022 году, когда он посадил яблоню в Татышев-парке.

Ранее рассказывали, что красноярец Виктор Михайлов покинул шоу «Титаны» за шаг до финала.