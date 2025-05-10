Овечкин поздравил Красноярск с Днем Победы и выразил свою любовь к городу

Напомним, что в апреле Овечкин установил новый рекорд, обогнав легендарного Уэйна Гретцки, забив свою 895-ю шайбу в карьере. Последний раз хоккеист посещал Красноярск в 2022 году, когда он посадил яблоню в Татышев-парке.