Lada примет участие в чемпионате России по «Формуле-4»

Соревнования пройдут с мая по октябрь и включат шесть этапов, которые будут совмещены с календарем СМП Российской серии кольцевых гонок. Открытие сезона состоится 16−18 мая на трассе Moscow Raceway.
Lada имеет богатую историю в мире автоспорта, в том числе в гонках с открытыми колесами. Министерство напоминает: «В 2011 году логотип Lada был размещен на болиде команды Lotus GP во время выступлений в “Формуле-1” российского пилота Виталия Петрова».
В новом сезоне участники выступят на современных болидах Tatuus F4-T421, техническую поддержку которым окажут ведущие команды российского картинга. Техническое обслуживание машин в ливрее Lada обеспечит команда Lada Sport Rosneft Junior, а пилотировать их будут воспитанники этого коллектива: вице-чемпион России в классе KZ2 Ярослав Шевырталов и бронзовый призер прошлого сезона Артем Северюхин.
Ранее мы писали, что с 14 по 18 мая 2025 года в яхт-клубе «Ласточка» состоится шестая выставка водных судов Samara Boat Show 2025.
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