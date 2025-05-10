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Lada примет участие в чемпионате России по «Формуле-4»

Минспорта Самарской области сообщает о важном событии в отечественном автоспорте: Lada официально возвращается в мир формульных гонок.

Минспорта Самарской области сообщает о важном событии в отечественном автоспорте: Lada официально возвращается в мир формульных гонок. В 2025 году команда «АвтоВАЗа» станет участником возрожденного чемпионата России по кольцевым гонкам в классе «Формула-4».

Соревнования пройдут с мая по октябрь и включат шесть этапов, которые будут совмещены с календарем СМП Российской серии кольцевых гонок. Открытие сезона состоится 16−18 мая на трассе Moscow Raceway.

Lada имеет богатую историю в мире автоспорта, в том числе в гонках с открытыми колесами. Министерство напоминает: «В 2011 году логотип Lada был размещен на болиде команды Lotus GP во время выступлений в “Формуле-1” российского пилота Виталия Петрова».

В новом сезоне участники выступят на современных болидах Tatuus F4-T421, техническую поддержку которым окажут ведущие команды российского картинга. Техническое обслуживание машин в ливрее Lada обеспечит команда Lada Sport Rosneft Junior, а пилотировать их будут воспитанники этого коллектива: вице-чемпион России в классе KZ2 Ярослав Шевырталов и бронзовый призер прошлого сезона Артем Северюхин.

Ранее мы писали, что с 14 по 18 мая 2025 года в яхт-клубе «Ласточка» состоится шестая выставка водных судов Samara Boat Show 2025.

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