Lada примет участие в чемпионате России по «Формуле-4»

Lada имеет богатую историю в мире автоспорта, в том числе в гонках с открытыми колесами. Министерство напоминает: «В 2011 году логотип Lada был размещен на болиде команды Lotus GP во время выступлений в “Формуле-1” российского пилота Виталия Петрова».