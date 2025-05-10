Посещение лесов полностью ограничено в двух областях Беларуси

По данным на 9:30 субботы, 10 мая, две области — Брестская и Гомельская — полностью окрашены на карте в желтый цвет. Это значит, что там действует третий класс пожарной опасности и посещение лесных массивов ограничено.
Также ограничения частично введены в Могилевской, Минской и Гродненской областях. Больше всего их в Могилевской области — там они действуют в 14 районах.
В Гродненской области таких районов пять: Вороновский, Гродненский, Лидский, Мостовский, Щучинский.
Что касается Минской области, то тут ограничения на посещение лесных массивов введены в Вилейском, Любанском, Солигорском, Столбцовском районах.
Свободно ходить в лес можно только в Витебской области. Согласно данным интерактивной карты, этот регион полностью окрашен в зеленый цвет.
Во время ограничений запрещено разводить в лесах костры, организовывать и проводить турслеты, школьные экскурсии и другие массовые мероприятия, заезжать на машинах. Это лишь временные меры, они могут быть сняты с изменением погодных условий.
Нарушителям запретов может грозить штраф — до 12 базовых величин (504 рубля). Если нарушение стало причиной серьезного пожара (была уничтожена или повреждена часть леса), штраф может доходить до 30 базовых (1260 рублей).