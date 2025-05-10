Празднование 80-летия Победы в Кишиневе

Около 30 тысяч человек вышли на Марш Победы и «Бессмертный полк» в столице Молдовы. Несмотря на проливной дождь, препоны со стороны властей, а также запугивания от силовиков, грозивших штрафами и санкциями за ношение георгиевской ленты, кишиневцы широко отметили 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.