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Празднование 80-летия Победы в Кишиневе

Видеоролик Sputnik Молдова о том, как в Кишиневе отметили 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

Источник: Sputnik Молдова

Около 30 тысяч человек вышли на Марш Победы и «Бессмертный полк» в столице Молдовы. Несмотря на проливной дождь, препоны со стороны властей, а также запугивания от силовиков, грозивших штрафами и санкциями за ношение георгиевской ленты, кишиневцы широко отметили 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Участники шествия, как и в предыдущие годы, несли знамена Победы, а также фотографии своих родных-фронтовиков. Во главе пешей колонны шел ветеран войны, полковник Василий Литвинов, отметивший свое 100-летие. Колонна проследовала через центр города к мемориалу «Вечность» под звуки оркестра, под крики «Ура!», «Победа!», под песни военных лет.

У Вечного огня люди поклонились памяти павших в борьбе с фашизмом. Мемориал стал стремительно тонуть в цветах.

Марш Победы в Кишиневе продолжил автопробег «Победа — одна на всех!», стартовавший из центра города. Не менее 600 машин проехали по улицам столицы, автомобилисты сигналили, из окон машин развевались красные полотнища. Пробег завершился у мемориала «Вечность». Здесь было развернуто гигантское Знамя Победы.