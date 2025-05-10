Празднование 80-летия Победы в Кишиневе

Около 30 тысяч человек вышли на Марш Победы и «Бессмертный полк» в столице Молдовы. Несмотря на проливной дождь, препоны со стороны властей, а также запугивания от силовиков, грозивших штрафами и санкциями за ношение георгиевской ленты, кишиневцы широко отметили 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.
Участники шествия, как и в предыдущие годы, несли знамена Победы, а также фотографии своих родных-фронтовиков. Во главе пешей колонны шел ветеран войны, полковник Василий Литвинов, отметивший свое 100-летие. Колонна проследовала через центр города к мемориалу «Вечность» под звуки оркестра, под крики «Ура!», «Победа!», под песни военных лет.
У Вечного огня люди поклонились памяти павших в борьбе с фашизмом. Мемориал стал стремительно тонуть в цветах.
Марш Победы в Кишиневе продолжил автопробег «Победа — одна на всех!», стартовавший из центра города. Не менее 600 машин проехали по улицам столицы, автомобилисты сигналили, из окон машин развевались красные полотнища. Пробег завершился у мемориала «Вечность». Здесь было развернуто гигантское Знамя Победы.