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В Иркутской области нашли пропавшего двухлетнего ребенка

200 человек участвовали в поисках мальчика в селе Оса.

Источник: ГУ МВД

В селе Оса Усть-Ордынского Бурятского округа завершились успешные поиски двухлетнего ребенка, пропавшего рано утром из дома. Родители обратились в полицию после того, как обнаружили открытую дверь и отсутствие сына. Мальчика нашла местная жительница у автомобильной дороги через 4 часа после начала операции, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

Инцидент произошел сегодня, 10 мая, около 5 часов утра. К поискам подключились около 200 человек, включая сотрудников МВД, волонтеров и местных жителей, которые прочесывали поселок и окрестности. Ребенка обнаружили в безопасном состоянии — противоправных действий в отношении него не совершалось.