В Иркутской области нашли пропавшего двухлетнего ребенка

В селе Оса Усть-Ордынского Бурятского округа завершились успешные поиски двухлетнего ребенка, пропавшего рано утром из дома. Родители обратились в полицию после того, как обнаружили открытую дверь и отсутствие сына. Мальчика нашла местная жительница у автомобильной дороги через 4 часа после начала операции, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.