Кодовое слово поможет против телефонных мошенников

По мнению депутата, наличие кодового слова в каждой семье — это уже не просто совет, а необходимость в современных условиях борьбы с мошенниками. Эксперты в области искусственного интеллекта предупреждают, что к концу текущего года половина россиян может стать жертвами дипфейк-атак, включая голосовые сообщения и видеозвонки, имитирующие родственников. Ожидается, что ближе к концу года начнутся и телефонные звонки с использованием технологий, позволяющих мошенникам в реальном времени говорить голосом близкого человека. Об этом он сообщил агентству ТАСС.