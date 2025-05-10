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Кодовое слово поможет против телефонных мошенников

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Сергей Бурлаков, представляющий «Единую Россию», рекомендует российским семьям разработать секретное слово для защиты от мошеннических действий, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

По мнению депутата, наличие кодового слова в каждой семье — это уже не просто совет, а необходимость в современных условиях борьбы с мошенниками. Эксперты в области искусственного интеллекта предупреждают, что к концу текущего года половина россиян может стать жертвами дипфейк-атак, включая голосовые сообщения и видеозвонки, имитирующие родственников. Ожидается, что ближе к концу года начнутся и телефонные звонки с использованием технологий, позволяющих мошенникам в реальном времени говорить голосом близкого человека. Об этом он сообщил агентству ТАСС.

Чтобы защититься от подобных афер, депутат предлагает в любой подозрительной ситуации просить собеседника назвать заранее оговоренный семейный пароль. «Это обеспечит безопасность. Моя семья уже придумала свой пароль», — рассказал Бурлаков.