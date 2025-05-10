Узбекский дзюдоист завоевал бронзу в первый день турнира Большого шлема в Астане

Медаль завоевал Мухриддин Тиловов, выступавший в весовой категории до 66 кг.
Мухриддин Тиловов — бронзовый призер «Большого шлема» в Астане. В рамках стартового дня турнира «Большого шлема» по дзюдо в Астане сборная Узбекистана завоевала 1 бронзовую медаль, автором которой стал Мухриддин Тиловов, выступавший в весовой категории −66 кг.
Уступив в четвертьфинале нейтральному спортсмену Рамазану Абдуллаеву, Тиловов в утешительной схватке смог одолеть Баурджана Нарбаева из Казахстана. А в борьбе за третье место узбекский дзюдоист победил уроженца Китая — Зиянга Суе.
В столице Казахстана 9 мая начался турнир «Большого шлема» по дзюдо. В соревнованиях выступают спортсмены из 45 стран мира, в том числе из Узбекистана.