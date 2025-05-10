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Узбекский дзюдоист завоевал бронзу в первый день турнира Большого шлема в Астане

ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Сборная Узбекистана по дзюдо завоевала бронзовую медаль в первый день турнира «Большого шлема», который стартовал в Астане с участием сильнейших спортсменов мира. Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет.

Источник: НОК Узбекистана

Медаль завоевал Мухриддин Тиловов, выступавший в весовой категории до 66 кг.

Мухриддин Тиловов — бронзовый призер «Большого шлема» в Астане. В рамках стартового дня турнира «Большого шлема» по дзюдо в Астане сборная Узбекистана завоевала 1 бронзовую медаль, автором которой стал Мухриддин Тиловов, выступавший в весовой категории −66 кг.

говорится в сообщении НОК

Уступив в четвертьфинале нейтральному спортсмену Рамазану Абдуллаеву, Тиловов в утешительной схватке смог одолеть Баурджана Нарбаева из Казахстана. А в борьбе за третье место узбекский дзюдоист победил уроженца Китая — Зиянга Суе.

В столице Казахстана 9 мая начался турнир «Большого шлема» по дзюдо. В соревнованиях выступают спортсмены из 45 стран мира, в том числе из Узбекистана.