Узбекский дзюдоист завоевал бронзу в первый день турнира Большого шлема в Астане

ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Сборная Узбекистана по дзюдо завоевала бронзовую медаль в первый день турнира «Большого шлема», который стартовал в Астане с участием сильнейших спортсменов мира. Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет.