Массовая драка со стрельбой произошла на правобережье Красноярска (видео)

В красноярском микрорайоне Черемушки разборки между несколькими мужчинами закончились стрельбой. Есть раненые.
Потасовка случилась поздно вечером 9 мая во дворе одного из жилых домов по проспекту Машиностроителей. Сначала некоторые конфликтующие дрались, потом один из них стал угрожать ножом, а другой достал пистолет.
«Установлено, что один из участников конфликта произвел выстрелы из, предположительно, травматического пистолета. В результате чего пострадали двое мужчин», — рассказали в полиции.
Очевидцы сняли происходящее на видео, его обнародовало ТВК.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства.