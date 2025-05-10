FlyArystan запускает чартерные рейсы из Астаны в Газипашу

С 28 мая 2025 года авиакомпания впервые запускает прямые рейсы из Астаны в Газипашу — город в провинции Анталья, Турция.
Рейсы из столицы Казахстана в Газипашу будут выполняться дважды в неделю — по средам и пятницам — с 28 мая по 29 августа 2025 года.
Газипаша — живописный курортный город на юге Турции, расположенный всего в 46 километрах от популярной Аланьи. В отличие от оживленных туристических центров, Газипаша сохраняет атмосферу уюта и спокойствия, предлагая идеальные условия для размеренного отдыха. Отдыхающих ждут уединенные пляжи, кристально чистое море, живописные горные пейзажи и богатое историческое наследие.
Аэропорт Газипаша — это удобная альтернатива Международному аэропорту Анталии для туристов, отправляющихся на восточное побережье Турции. Он значительно сокращает время трансфера до таких популярных курортов как Аланья, Махмутлар, Кестель, Оба, Авсаллар и Конаклы. Кроме того, благодаря новому маршруту, можно также добраться до известных курортов Сиде и Белек. Дополнительным преимуществом является сам аэропорт: компактный, современный и менее загруженный. Воздушная гавань обеспечивает более комфортный и быстрый проход через все формальности — от паспортного контроля до получения багажа. Это позволяет туристам быстрее добраться до места отдыха без лишней суеты, что особенно актуально для отдыхающих с детьми.
FlyArystan в партнерстве с туроператорами также предлагает чартерные рейсы в Анталью в период с мая по сентябрь 2025 года по следующим направлениям:
Атырау — с 24 мая по 30 августа, по четвергам и субботам; Актау — с 23 мая по 31 июля по пятницам, с 2 по 31 августа по субботам; Шымкент — с 28 мая по 31 августа, по средам и воскресеньям; Актобе — с 23 мая по 29 августа, по понедельникам, средам и пятницам; Уральск — с 23 мая по 5 сентября, по средам и пятницам; Караганда — с 31 мая по 30 августа, по субботам; Костанай — с 22 мая по 13 сентября, по субботам; Кызылорда — с 29 мая по 28 августа, по четвергам.
Билеты на чартерные рейсы в Газипашу и Анталью уже доступны у туроператоров. В стоимость включены 20 кг багажа, 5 кг ручной клади и горячее питание на борту. Актуальную информацию о наличии билетов и туров можно уточнить в туристических агентствах вашего города.