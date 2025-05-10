FlyArystan запускает чартерные рейсы из Астаны в Газипашу

Аэропорт Газипаша — это удобная альтернатива Международному аэропорту Анталии для туристов, отправляющихся на восточное побережье Турции. Он значительно сокращает время трансфера до таких популярных курортов как Аланья, Махмутлар, Кестель, Оба, Авсаллар и Конаклы. Кроме того, благодаря новому маршруту, можно также добраться до известных курортов Сиде и Белек. Дополнительным преимуществом является сам аэропорт: компактный, современный и менее загруженный. Воздушная гавань обеспечивает более комфортный и быстрый проход через все формальности — от паспортного контроля до получения багажа. Это позволяет туристам быстрее добраться до места отдыха без лишней суеты, что особенно актуально для отдыхающих с детьми.