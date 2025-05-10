Врач рассказал, какую обувь нельзя часто носить летом

Врач также предостерег от частого ношения обуви на шпильке. По его словам, это грозит воспалением нервов и тканей вокруг гороховидных костей, расположенных у основания больших пальцев. Эксперт добавил, что даже более низкий «каблук-рюмочка» может быть вреден из-за узкого носка, который сдавливает пальцы и способствует их деформации.