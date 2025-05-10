В Башкирии рассказали, как изменились цены на жилье за год

По данным статистического ведомства, по итогам первого квартала (январь-март) 2025 года стоимость одного квадратного метра жилья на первичном рынке в республике составляет 141,3 тыс. рублей. Это на 2,24% больше, чем было в последнем квартале 2024 года (138,2 тыс. рублей). В то же время «вторичка» выросла в цене на 0,77%: со 104,1 тыс. за «квадрат» до 104,9 тыс.