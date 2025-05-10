В Башкирии рассказали, как изменились цены на жилье за год

Башстат озвучил данные по росту цен на жилье в Башкирии в новостройках и на вторичном рынке.
По данным статистического ведомства, по итогам первого квартала (январь-март) 2025 года стоимость одного квадратного метра жилья на первичном рынке в республике составляет 141,3 тыс. рублей. Это на 2,24% больше, чем было в последнем квартале 2024 года (138,2 тыс. рублей). В то же время «вторичка» выросла в цене на 0,77%: со 104,1 тыс. за «квадрат» до 104,9 тыс.
Если сравнивать первые кварталы 2024 и 2025 годов, то квартиры в новостройках подорожали на 11,08% (со 127,2 тыс. до 141,3 тыс.), а на вторичном рынке — на 5,64% (с 99,3 тыс. до 104,9 тыс.).
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