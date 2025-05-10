В аэропорту Красноярска открылась часовня для молитвы пассажиров

Часовня расположена на третьем этаже пассажирского терминала и будет работать круглосуточно. Освящение нового культового заведения провел отец Дионисий из храма святого Иоанна Предтечи, который также провел благодарственный молебен в честь Дня Победы и панихиду по павшим воинам.
По словам представителей пресс-службы аэропорта, «новая часовня станет местом для молитвы и уединения как для пассажиров, так и для сотрудников».
Следует отметить, что часовни в честь Николая Чудотворца уже функционируют в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга. Святой почитается христианами по всему миру как защитник странников, моряков и других людей, нуждающихся в помощи.
Ранее рассказывали, что «Аэрофлот» открыл продажу билетов на рейсы между Анадырем и Красноярском.