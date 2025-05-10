Приморье вновь ждёт наплыв туристов из-за Урала

Спрос на перелёты во Владивосток летом этого года вырос по сравнению с прошлогодними показателями в 1,3 раза. Об этом сообщает сервис Туту.ру со ссылкой на собственные исследования.
Количество бронирований авиабилетов из западных регионов страны во Владивосток выросло как на нетуристический май, так и на традиционное время отдыха россиян — летний сезон. Три четверти всех туристов, забронировавших авиабилеты на это время, — это жители Москвы. На втором месте по количеству бронирований — путешественники из Сибири: Красноярска и Новосибирска. При этом количество проданных авиабилетов в Приморье на лето увеличилось у всех авиакомпаний, выполняющих полёты во Владивосток.
Рост числа туристов на дальневосточных направлениях связывают в первую очередь с проблемами, с которыми столкнулись черноморские курорты. Жители центральной части России опасаются ехать туда из-за загрязнения моря попавшей в него при крушении танкеров нефтью. О готовности при наличии возможностей изменить направление отдыха с черноморского на дальневосточное говорят до четверти жителей Центральной России, которые приняли участие в опросах.