Приморье вновь ждёт наплыв туристов из-за Урала

Количество бронирований авиабилетов из западных регионов страны во Владивосток выросло как на нетуристический май, так и на традиционное время отдыха россиян — летний сезон. Три четверти всех туристов, забронировавших авиабилеты на это время, — это жители Москвы. На втором месте по количеству бронирований — путешественники из Сибири: Красноярска и Новосибирска. При этом количество проданных авиабилетов в Приморье на лето увеличилось у всех авиакомпаний, выполняющих полёты во Владивосток.