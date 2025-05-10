Житель Иркутска отправился на велосипеде до Санкт-Петербурга

Житель Иркутска отправился в длительное путешествие верхом на велосипеде. Сибиряк планирует доехать из столицы Приангарья в Санкт-Петербург. Маршрут под названием «Зеленый путь» будет проходить сквозь леса, поля, города и села. Даниил Толстиков отправился в путь уже 1 мая. Об этом он рассказал в своем тг-канале.
— Путь вдохновлен историей: в начале XIX века русский дипломат и исследователь Николай Резанов начал свой великий путь через всю нашу необъятную Родину — как и я. Его стремление соединить Восток и Запад, наладить взаимопонимание между культурами и оставить после себя не просто след, а смысл — перекликается с моими ценностями, — рассказывает Даниил.
Сибиряк планирует снять после путешествия фильм, посвященный маршруту. По словам Даниила, он будет посвящен природным красотам России. Кроме этого, в путешествии он планирует отказаться от одноразовой посуды и упаковки, посещения зоопарков, начать сортировать и вывозить мусор, перестать покупать пакеты.