Житель Иркутска отправился на велосипеде до Санкт-Петербурга

— Путь вдохновлен историей: в начале XIX века русский дипломат и исследователь Николай Резанов начал свой великий путь через всю нашу необъятную Родину — как и я. Его стремление соединить Восток и Запад, наладить взаимопонимание между культурами и оставить после себя не просто след, а смысл — перекликается с моими ценностями, — рассказывает Даниил.