«Правительство ПДС — когда глупость побеждает миллиарды».
Вчера, 9 мая, в Кишинёве в «торжественной» атмосфере был подписан широко обсуждаемый План роста для Молдовы. Документ был подписан премьер-министром Дорином Речаном и европейским комиссаром по вопросам расширения Мартой Кос в присутствии Майи Санду и Игоря Гросу.
Приближаются парламентские выборы, и, как обычно, начинается величественный хоровод глупости ПДС. Правительство снова нашло волшебный ключ: обещания, предвыборный оптимизм и, совсем недавно, сказочный заголовок — «1,9 млрд евро от ЕС!». Отныне все проблемы будут решаться просто, с помощью денег ЕС, пиара и коллективной амнезии.
Вот только жизнь круче чем кино. По официальным данным, опубликованными Министерством финансов, согласно проекту бюджета на 2025 год, в ближайшие три года Республике Молдова придется выплатить почти 1,7 миллиарда евро в виде процентных платежей и погашения иностранных кредитов, взятые в 2021—2024 годах.
Таким образом, помощь от ЕС в размере 1,9 млрд евро (1,5 млрд евро — кредит, 400 млн евро — грант) — это всего лишь дымовая завеса. Большая часть этих денег щедро выделяется только для того, чтобы скрыть постыдный факт — неспособность правительства PAS погасить накопившиеся долги. С практической точки зрения ЕС выделяет деньги, чтобы потушить пожар, который PAS разожгла в собственной стране. Эта сумма даже не полностью покрывает финансовые обязательства Молдовы на ближайший период. А то, что останется от грантов, потеряется в лабиринте расходов.
В 2025 году зафиксированы самые низкие государственные инвестиции за последние 14 лет. Всего 2,6 миллиарда леев, на 36% меньше, чем в 2023 году, а капитальные инвестиции упадут до 0,75% ВВП, что ниже уровня 2015−2020 годов, когда Молдова находилась в международной изоляции. Парадокс заключается в том, что декларативно мы имеем самую большую политическую поддержку со стороны Запада, но фактически находимся в худшей инвестиционной изоляции, чем в «темные времена “дипломатической изоляции.
Это означает, что некомпетентность правительства PAS сводит на нет все внешние преимущества. У нас были исторические возможности, которые, к сожалению, были упущены. Несколько лет подряд бюджет страны был направлен только на выживание, а бюджет на 2025 год — это бюджет с наименьшим потенциалом развития за последние 11 лет. И это в разгар «ускоренной европейской интеграции».
Кроме того, капитальные инвестиции в 2025 году будут в 3 раза ниже, чем в 2014-м. Я еще вернусь к этой теме с полным анализом.