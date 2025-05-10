Это означает, что некомпетентность правительства PAS сводит на нет все внешние преимущества. У нас были исторические возможности, которые, к сожалению, были упущены. Несколько лет подряд бюджет страны был направлен только на выживание, а бюджет на 2025 год — это бюджет с наименьшим потенциалом развития за последние 11 лет. И это в разгар «ускоренной европейской интеграции».