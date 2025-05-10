«Минсктранс» предупредил об изменении в движении сразу пяти автобусов с 10 мая. Это касается популярных маршрутов 88с, 98с, 108, 148с, 164. Предприятие сообщило, что причина — закрытие движения всех видов транспорта из-за работ по реконструкции моста через Свислочь по улице Голодеда. «Минсктранс» озвучил конкретные временные изменения, с учетом которых жителям белорусской столицы надо планировать свои перемещения на автобусах указанных маршрутов с 10 мая и до завершения работ (в качестве ориентира названа дата 13 декабря 2025-го). «Движение автобусов маршрутов № 88с, 98с, 108, 148с, 164 на участке от ОП (остановочного пункта. — Ред.) “10-я больница” организуется по ул. Уборевича, Ташкентской, Машиностроителей и далее по маршрутам в обоих направлениях с выполнением на изменяемом участке ОП “Голодеда” по ул. Уборевича в направлении ул. Ташкентской, ОП “Автобусный парк № 6” по ул. Машиностроителей в направлении ул. Крупской», — сказано в сообщении «Минсктранса».